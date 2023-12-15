Битва за Донбасс: что представляет собой Авдеевка?

Пройдя и зачистив промзону Авдеевского коксохимзавода, ВС России зашли в городские кварталы. Однако городские кварталы здесь – это частный сектор, где плотность застройки меньше, зелёных насаждений больше и нет чёткой планировки.
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