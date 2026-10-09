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Умер Жан Манга-Онгене, признанный лучшим футболистом Африки 1980 года

Умер Жан Манга-Онгене, признанный лучшим футболистом Африки 1980 года

Признанный в 1980 году лучшим футболистом Африки Жан Манга-Онгене умер на 81-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Камеруна.

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