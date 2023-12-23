Ростовская ГАИ сообщила четырех погибших в ДТП с машиной и микроавтобусом

Внедорожник Great Wall столкнулся с микроавтобусом на 35-м километре трассы Ростов — Ставрополь. На месте погибли оба водителя и по одному пассажиру в каждом транспортном средстве, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.
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