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Путин получил поддержку могущественной группировки внутри России для запуска чистки элиты

Путин получил поддержку могущественной группировки внутри России для запуска чистки элиты

Долгое время — на протяжении практически всех последних 30 лет, считалось, что наши олигархи и наша либеральная элита представляют из себя суть одно, то есть единый властный клан, который больше всего заинтересован в том, чтобы Россия находилась в подчинённом и в строго зависимом положении в отношениях с Западом, ибо именно такое положение дел позволяет представителям этой одной страты извлекать для… Путин получил поддержку могущественной группировки внутри России для запуска чистки элиты .

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