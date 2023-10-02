Долгое время — на протяжении практически всех последних 30 лет, считалось, что наши олигархи и наша либеральная элита представляют из себя суть одно, то есть единый властный клан, который больше всего заинтересован в том, чтобы Россия находилась в подчинённом и в строго зависимом положении в отношениях с Западом, ибо именно такое положение дел позволяет представителям этой одной страты извлекать для… Путин получил поддержку могущественной группировки внутри России для запуска чистки элиты .