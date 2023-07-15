Анализ гуманитария – Ну и когда же будет польза от СВО?

Валерий Фоменков

Так при Сталине барыг ("предпринимателей", "элиты", "олигархов", "миллиардеров") не было в принципе. А если появлялся барыга, то он сразу же забывал о преступной деятельности и начинал приносить пользу стране и народу в курортных городах и поселках Сибири.