Спички - не игрушка

85 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    савейский эмбрион рассказывает взрослым людям про совдепию..... )))))))))))))))))))))))0Анализ гуманитари...
  • Валерий Фоменков
    Сначала Bosch, теперь BASF. Хитрый план России работает! Обиженная колбаса Шольц работает на Россию?Концерн BASF, осн...
  • Валерий Фоменков
    Единственной проблемой для России и НАТО в этом случае будет утилизация этих трёхсот, или пятисот, или восьмисот, или...Зачем НАТО стягив...

Анализ гуманитария – Ну и когда же будет польза от СВО?

Анализ гуманитария – Ну и когда же будет польза от СВО?

Люди нетерпеливы. Сколько раз от самых разных людей я слышал, что хочется зримых результатов, чтобы вот сейчас и сегодня была полезная деятельность, чтобы сдвиги, чтобы очевидные изменения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Попивняк
......абсолютно напрасно не видите разницы......в Армии служили?????
Ответить
5 час.
Валерий Фоменков
Так при Сталине барыг (&quot;предпринимателей&quot;, &quot;элиты&quot;, &quot;олигархов&quot;, &quot;миллиардеров&quot;) не было в принципе. А если появлялся барыга, то он сразу же забывал о преступной деятельности и начинал приносить пользу стране и народу в курортных городах и поселках Сибири.
Ответить
4 час.
Ингерман Ланская
савейский эмбрион рассказывает взрослым людям про совдепию..... )))))))))))))))))))))))0
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх