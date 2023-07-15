Люди нетерпеливы. Сколько раз от самых разных людей я слышал, что хочется зримых результатов, чтобы вот сейчас и сегодня была полезная деятельность, чтобы сдвиги, чтобы очевидные изменения.
Анализ гуманитария – Ну и когда же будет польза от СВО?
Комментарии
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Леонид Попивняк
......абсолютно напрасно не видите разницы......в Армии служили?????
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5 час.
Валерий Фоменков
Так при Сталине барыг ("предпринимателей", "элиты", "олигархов", "миллиардеров") не было в принципе. А если появлялся барыга, то он сразу же забывал о преступной деятельности и начинал приносить пользу стране и народу в курортных городах и поселках Сибири.
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4 час.
Ингерман Ланская
савейский эмбрион рассказывает взрослым людям про совдепию..... )))))))))))))))))))))))0
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3 час.
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