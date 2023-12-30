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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воронков забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Торонто». У него 18 очков в 31 игре

Воронков забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Торонто». У него 18 очков в 31 игре

Форвард «Коламбуса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (6:5 ОТ).  В дебютном сезоне в лиге на счету 23-летнего россиянина 18 (7+11) баллов в 31 игре при полезности «+4».

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