Amid reports of a stroke and the delivery of North Korean leader Kim Jong-un to Beijing "in a coma" The Korean Central Telegraph Agency (KCNA) published a report on October 19, which shows how the chairman and his daughter attend an exhibition of clothes and shoes.
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