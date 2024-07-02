БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Теперь СВО пойдёт совсем по-другому? Минобороны Белоусова поставили новые задачи

Теперь СВО пойдёт совсем по-другому? Минобороны Белоусова поставили новые задачи

По мнению Андрея Перлы, теперь СВО пойдёт совсем по-другому. Политолог убеждён, что Минобороны Андрея Белоусова поставили новые задачи.

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Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Мне непонятно почему генералов во время войны сажают за коррупцию а не измену. Это гражданских можно сажать за коррупцию.
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7 час.
АГ
Александр Гуреев
А верно Виктор, ведь это практически измена родине и мародёрство, только эшафот.
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5 час.

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