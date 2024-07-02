Теперь СВО пойдёт совсем по-другому? Минобороны Белоусова поставили новые задачи

По мнению Андрея Перлы, теперь СВО пойдёт совсем по-другому. Политолог убеждён, что Минобороны Андрея Белоусова поставили новые задачи.
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