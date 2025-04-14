Осталось немного: Алехин рассказал, как ВС России добивают врага в Курской области

«По официальным сводкам, которые в регулярном режиме предоставляются Минобороны РФ, после освобождения и полной зачистки села Гуево, бои продолжаются в районе населенного пункта Горналь отметил полковник запаса», — отметил Алехин.
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