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Напавшие на иранских силовиков террористы планировали проникнуть в штаб КСИР

Напавшие на иранских силовиков террористы планировали проникнуть в штаб КСИР

Участники признанной в Иране террористической суннитской организации "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), которые атаковали два полицейских участка в городах Раск и Чабахар юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, хотели проникнуть в штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС).

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