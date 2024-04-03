Напавшие на иранских силовиков террористы планировали проникнуть в штаб КСИР

Участники признанной в Иране террористической суннитской организации "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), которые атаковали два полицейских участка в городах Раск и Чабахар юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, хотели проникнуть в штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС).