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Первое яблоко Чингисхана в садах Токаева

Первое яблоко Чингисхана в садах Токаева

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, это Закирьянов Кайрат, профессор, академик и доктор педагогических наук в Казахстане.

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Комментарии
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Виктор
Этих ребят наши собирали по степям из юрт, дали образование , государственность, а теперь они, как и дибилы из Украины претендуют на первородство. Дебилизм неизлечим. Хорошие ученики у хохлов
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7 час.
Владислав Владислав
Мда, Токаев не отличается умом.
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4 час.
М
Макс
От педиков потомства не бывает! Только им не говорите! Пусть экспериментирую до кровавых мозолей на месте стыковки.
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1 час.

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