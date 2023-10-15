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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев – единственный в ATP и WTA, кто третий год подряд выигрывает минимум 50 матчей

Андрей Рублев обыграл Григора Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Шанхае – 7:6 (7), 6:3. Это 200-я победа Рублева на харде.

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