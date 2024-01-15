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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Родители в панике: как пермяки отреагировали на угрозы расстрелов в школах

Родители в панике: как пермяки отреагировали на угрозы расстрелов в школах

В ночь на 15 января экстренные службы массово проверяли пермские школы. Поводом для этого послужили сообщения в мессенджерах и соцсетях о том, что в понедельник якобы готовятся нападения и расстрелы в учебных заведениях города.

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