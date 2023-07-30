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Анчелотти о том, что «Реал» 5 раз попал в каркас ворот «Барсы»: «Казалось, там была стена. Без номинального центрфорварда все равно создаем моменты»

Главный тренер мадридцев выразил мнение после товарищеского матча, завершившегося победой «блауграны» (3:0).

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