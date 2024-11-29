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Дикий Юг - Природа Юга России

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МЧС рекомендует россиянам держать на готове «тревожный чемоданчик»

МЧС рекомендует россиянам держать на готове «тревожный чемоданчик»

Фото: МЧС РФ Важные новости России за неделю сообщают о том, что МЧС  настоятельно рекомендует гражданам подготовить «тревожный чемоданчик», особенно тем, кто проживает в зонах, подверженных природным катаклизмам или имеющим риск возникновения вооруженных конфликтов.

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