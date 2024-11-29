МЧС рекомендует россиянам держать на готове «тревожный чемоданчик»

Фото: МЧС РФ Важные новости России за неделю сообщают о том, что МЧС настоятельно рекомендует гражданам подготовить «тревожный чемоданчик», особенно тем, кто проживает в зонах, подверженных природным катаклизмам или имеющим риск возникновения вооруженных конфликтов.