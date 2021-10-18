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"Доченька, впусти пересидеть грозу, прошу»- промолвила старуха. Впустив к себе в дом незнакомку , Мария на утро была ошарашена

"Доченька, впусти пересидеть грозу, прошу»- промолвила старуха. Впустив к себе в дом незнакомку , Мария на утро была ошарашена

Жарким летним днем Маша приехала в свои родные края, а именно в деревушку под названием «Малые березки».

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Евгения Браво
Полный бред! Анестезиолог на несколько порядков выше фельдшера!
bianka Белая
Анестезиолог - это врач. Фельдшер- это медицинский работник со средним специальным образованием.
Евгения Браво
Вы совершенно правы!
Ирина Байкова
Сказка, но так было приятно прочитать. Даже слезы выступили
Ирина Байкова
Сказка, но так было приятно прочитать. Даже слезы выступили
bianka Белая
Автор, даже когда пишете сказки , старайтесь следовать правде жизни! В медицинском институте учат на врачей, а не фельдшеров. Фельдшером с врачебным дипломом может стать только бестолковый троечник, чудом сдавший экзамен. Проще профессию фельдшера получить в медучилище, где и учат на фельдшеров
Вера смелых
Господи, какой черт дернул меня начать читать ЭТО?!... Начало, правда, не предвещало такой тошнотины, но после того, как оказалось, что в мединституте можно получить профессию "фельдшер"... тошнота усилилась. Местами хотелось схватить авторшу за ее горсть волосенок, и натыкать носом в ее стилистическое говно: _ Аж ты, сучий потрох, не говняй русский язык! " С города ты или С деревни - не публикуй свою малограмотную писанину! Но поскольку с Юлей, выставившей ЭТО на своем сайте мы сто лет как в друзьях, то ограничусь просьбой - Юля, Вы уж , по возможности, поправьте авторов в стилистике и качестве! Чтобы читателей не тошнило, по меньшей мере.

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