Ирина Казакевич: «Когда объявили, что мы никуда не поедем, у меня наступила сильная апатия. Она держалась два дня, ничего не хотелось делать»

Биатлонистка Ирина Казакевич оценила свою победу в спринте на этапе Кубка России в Уфе. «Я очень рада вернуться домой.

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