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От мала до велика: почему в день МСП на ПМЭФ обсуждали крупные проекты

От мала до велика: почему в день МСП на ПМЭФ обсуждали крупные проекты

ВЭБ.РФ поможет Корпорации МСП своим капиталом, когда она сформирует пул из однотипных кредитов малому бизнесу на миллиарды рублей, заявил «Известиям» глава госкорпорации Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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