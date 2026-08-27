Робототехнические компании в Гонконге: Yunji, AGIBOT и Pudu Robotics

Благодаря обширному сектору международных услуг, научно-исследовательским возможностям и финансовым преимуществам, Гонконг становится испытательной площадкой для робототехнических компаний, стремящихся вывести воплощенный искусственный интеллект на зарубежные рынки.
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