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Царьград

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Минобороны России провело акцию безопасности "Внимание - дети!" в ДНР

Минобороны России провело акцию безопасности "Внимание - дети!" в ДНР

В Донецкой Народной Республике военная автомобильная инспекция группировки войск "Центр" организовала акцию "Внимание - дети!" в День знаний, вручая памятки по ПДД детям и военным водителям для повышения безопасности на дорогах.

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