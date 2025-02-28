Европа вызвала в Боснии самый опасный кризис в XXI веке

@ Алексей Никольский/РИА Новости Tекст: Евгений Крутиков Вердикт Верховного суда Боснии и Герцеговины, заочно приговорившего главу Республики Сербской Милорада Додика к одному году тюрьмы и запрету занимать свою должность, ведет Балканы к новой кровопролитной войне.