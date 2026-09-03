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Газета.ру

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Актриса Аронова заявила, что мошенники публикуют советы по похудению от ее лица

Актриса Аронова заявила, что мошенники публикуют советы по похудению от ее лица

Актриса Мария Аронова пожаловалась, что мошенники публикуют в социальных сетях советы по похудению от ее лица и зарабатывают на этом.

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