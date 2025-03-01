Житель Гатчины убил пожилую мать и закопал под яблоней. Следствие Лужского района возбудило уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения человеческих останков на дачном участке в деревне Ильжо.
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Житель Гатчины убил пожилую мать и закопал под яблоней. Следствие Лужского района возбудило уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения человеческих останков на дачном участке в деревне Ильжо.