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Русская весна

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The Fact: южнокорейский депутат учил русский язык на заседании парламента

The Fact: южнокорейский депутат учил русский язык на заседании парламента

Депутат Национального собрания Южной Кореи от правящей Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиль в ходе заседания парламента учил русский язык, записывая на бумаге слова «Я так устал» вслед за роликом в TikTok, свидетельствуют фотографии южнокорейского издания The Fact.

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