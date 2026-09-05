The Fact: южнокорейский депутат учил русский язык на заседании парламента

Депутат Национального собрания Южной Кореи от правящей Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиль в ходе заседания парламента учил русский язык, записывая на бумаге слова «Я так устал» вслед за роликом в TikTok, свидетельствуют фотографии южнокорейского издания The Fact.