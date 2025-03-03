Производители мороженого поспорили из-за двух товарных знаков

Производитель мороженого «Новосибхолод» через Палату по патентным спорам может попытаться добиться снятия охраны с товарных знаков «Пломбир на сливках» и «Пломбир на сливках с шоколадной крошкой», пишет «Ъ».
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