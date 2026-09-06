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Мировое обозрение

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Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 6 сентября

Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 6 сентября

Минобороны России представило свежую сводку о ходе специальной операции по состоянию на 6 сентября. Российские группировки войск продолжают улучшать свои позиции на всех ключевых направлениях, а потери противника за сутки исчисляются сотнями боевиков и единицами техники.

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