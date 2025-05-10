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Кто из "звёзд" отказался бесплатно выступить на

Кто из "звёзд" отказался бесплатно выступить на

ФОТО: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Кто из "звёзд" отечественного шоу-бизнеса отказался бесплатно выступить на праздновании Дня Победы, и сколько знаменитости могут заработать на поздравлениях соотечественников с великим праздником? Подобное сравнение может показаться неоднозначным и даже кощунственным, но такова уж реальность: наибольшую активность "звёзды" шоу-бизнеса развивают дважды в году - под Новый год и в День Победы.

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Комментарии
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Елена Верия
Смотрела по телевизору 9 Мая на канале &quot;Россия 1&quot; концерт, посвященный этому Великому празднику! Выражаю огромную-преогромную благодарность этому каналу за прекрасный концерт без &quot;звездулек&quot;!!!!!!!!!!!!!! И еще особую благодарность актерам и артистам, выступающих на этой летней сцене!!!!!! Выступления были чудесные, душевные, искренние, без пафоса и выпендрежа, с которой обычно выступают  &quot;зазвездившиеся&quot;... Была духовность, теплота, сердечность!!! Хочется смотреть и слушать по ТВ такие концерты как можно чаще! Браво!!! Настроение праздничное! Концерт - СУПЕР!!! А отказавшимся выступать &quot;звездунам&quot; - Бог судья... Незаменимых, как все знают, не бывает.
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