Кто из "звёзд" отказался бесплатно выступить на

Елена Верия

Смотрела по телевизору 9 Мая на канале "Россия 1" концерт, посвященный этому Великому празднику! Выражаю огромную-преогромную благодарность этому каналу за прекрасный концерт без "звездулек"!!!!!!!!!!!!!! И еще особую благодарность актерам и артистам, выступающих на этой летней сцене!!!!!! Выступления были чудесные, душевные, искренние, без пафоса и выпендрежа, с которой обычно выступают "зазвездившиеся"... Была духовность, теплота, сердечность!!! Хочется смотреть и слушать по ТВ такие концерты как можно чаще! Браво!!! Настроение праздничное! Концерт - СУПЕР!!! А отказавшимся выступать "звездунам" - Бог судья... Незаменимых, как все знают, не бывает.