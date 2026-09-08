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Отмена «Кота в сапогах». Как провалилась попытка Израиля раскачать Иран

Отмена «Кота в сапогах». Как провалилась попытка Израиля раскачать Иран

Антииранская операция Израиля «Львиный рык» продолжает обрастать новыми деталями. В частности, в сеть просочились детали сорвавшейся акции разведслужбы «Моссад» по разгрому иранской вертикали власти.

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