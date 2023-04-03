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МИД России назвал захват Киево-Печерской лавры незаконным и безнравственным деянием властей Украины

МИД России назвал захват Киево-Печерской лавры незаконным и безнравственным деянием властей Украины

Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало захват Киево-Печерской лавры незаконным и безнравственным деянием руководства Украины.

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