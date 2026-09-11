В Калифорнии приняли самые строгие в США законы о безопасности детей в соцсетях

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал самый строгий в США закон о безопасности чат-ботов и социальных сетей для детей.
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