Всё меняется, кроме интересов России: Путин вспомнил о "нулевой мировой войне", отвечая на вопрос об отношениях с США

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, можно ли возродить отношения с США после того, как уходящий американский лидер Джо Байден постарался сделать всё, чтобы их безвозвратно закопать, сделал небольшой экскурс в историю и вспомнил о Крымской войне.
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