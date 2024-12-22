Всё меняется, кроме интересов России: Путин вспомнил о "нулевой мировой войне", отвечая на вопрос об отношениях с США

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, можно ли возродить отношения с США после того, как уходящий американский лидер Джо Байден постарался сделать всё, чтобы их безвозвратно закопать, сделал небольшой экскурс в историю и вспомнил о Крымской войне.