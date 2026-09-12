С 13, 14 и 15 сентября в Петербурге вводятся ограничения дорожного движения в восьми районах

В Адмиралтейском районе с 14 сентября 2026 года по 31 августа 2027 года ограничат движение по Галерной улице от площади Труда до Замятина переулка – из-за работ по размещению временных ограждений и пешеходной галереи.
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