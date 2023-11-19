Глава МВД Финляндии сказала о частичном успехе от закрытия КПП на границе с РФ

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что решение правительства страны закрыть из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Ирака, Сомали половину из работающих пунктов пропуска на границе с Россией имело лишь частичный успех.
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