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Глава МВД Финляндии сказала о частичном успехе от закрытия КПП на границе с РФ

Глава МВД Финляндии сказала о частичном успехе от закрытия КПП на границе с РФ

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что решение правительства страны закрыть из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Ирака, Сомали половину из работающих пунктов пропуска на границе с Россией имело лишь частичный успех.

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Комментарии
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Сергей Веселый
Значит, финны не врали, закрывая погранпереходы из-за мигрантов.  Жаль этих африканцев, не привыкли они к морозам в палатках.  Чтобы спасти этих несчастных, надо их на поезди и обратно в Африку.  И не допускать их подхода к границе.  Тогда и финны откроют погранпереходы.
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