Глава МВД Финляндии сказала о частичном успехе от закрытия КПП на границе с РФ

Сергей Веселый

Значит, финны не врали, закрывая погранпереходы из-за мигрантов. Жаль этих африканцев, не привыкли они к морозам в палатках. Чтобы спасти этих несчастных, надо их на поезди и обратно в Африку. И не допускать их подхода к границе. Тогда и финны откроют погранпереходы.