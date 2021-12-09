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Белый дом оценил случай «гаванского синдрома» у Джорджа Буша — младшего

Белый дом оценил случай «гаванского синдрома» у Джорджа Буша — младшего

Информацию о наличии гаванского синдрома у 43-го президента США Джорджа-Буша младшего в 2007 году не готова комментировать администрация страны, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер 9 декабря на брифинге для журналистов.

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