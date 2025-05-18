Путин поручил актуализировать указы по Арктике

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по актуализации положений указов об основах государственной политики в Арктике и стратегии развития Арктической зоны.
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