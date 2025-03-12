Петербургские росгвардейцы вручили труженику тыла Великой Отечественной войны юбилейную медаль

Ему на тот момент было всего 10 лет Подполковник, командир батальона по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии Александр Захаров вручил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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