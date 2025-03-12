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Петербургский дневник

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Петербургские росгвардейцы вручили труженику тыла Великой Отечественной войны юбилейную медаль

Петербургские росгвардейцы вручили труженику тыла Великой Отечественной войны юбилейную медаль

Ему на тот момент было всего 10 лет Подполковник, командир батальона по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии Александр Захаров вручил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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