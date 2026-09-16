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Почти 9 тысяч светоотражателей установили на дорогах Подмосковья по нацпроекту

Почти 9 тысяч светоотражателей установили на дорогах Подмосковья по нацпроекту

Специалисты «Мосавтодора» завершили установку 8,8 тысячи светоотражающих катафотов на региональных дорогах Подмосковья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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