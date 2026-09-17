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Экономист Корнеев: новые санкции США могут обернуться для Трампа импичментом

Экономист Корнеев: новые санкции США могут обернуться для Трампа импичментом

«Адские санкции» США против России развяжут руки американскому президенту Дональду Трампу лишь для того, чтобы в итоге «добить» его и убрать с поста.

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