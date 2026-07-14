В ДТП в Пронском районе пострадали двое подростков

Авария случилась в понедельник, 13 июля, на участке автодороги Кисьва – Денисово. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-11113 не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась.
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