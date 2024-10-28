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Калужские новости

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В Калужской области ищут женщину в фиолетовой шапке с помпоном

В Калужской области ищут женщину в фиолетовой шапке с помпоном

Областное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщило о начале поисков 64-летней Аллы Банных из города Кременки, Жуковского районаОбластное отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" сообщило о начале поисков 64-летней Аллы Банных из города Кременки, Жуковского района.

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