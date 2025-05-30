На Украине высмеяли угрозы Мерца в адрес России

Депутат Дубинский: Киев не сможет сам создавать ракеты для ударов по России Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем в Telegram-канале высмеял угрозы канцлера Фридриха Мерца в адрес России и его решения поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.