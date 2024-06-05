Lada Vesta NG превзошла иномарки по уровню акустического комфорта

АвтоВАЗ продолжает удивлять своими достижениями в области качества выпускаемых автомобилей. Новое поколение модели Lada Vesta NG уже доказало свое превосходство не только в оснащении, но и в акустическом комфорте.
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