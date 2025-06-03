Сенат США утвердил противника помощи Украине на пост замминистра обороны

Кандидатуру Майкла Даффи, который неоднократно высказывался против поставок военной помощи Украине, на пост заместителя министра обороны США по закупкам и обеспечению одобрил американский сенат, 3 июня сообщает пресс-служба сената.
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