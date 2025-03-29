В Госдуме предложили внедрять пропаганду семейных ценностей с детского сада

По словам Нины Останиной, политика семейноцентричности также должна продолжаться в школе и вузе Готовить россиян к созданию семьи и формировать установки на многодетность следует с детсада, заявила "Страстям" депутат ГД Нина Останина.
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