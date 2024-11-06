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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марченко забил 5-й гол в сезоне НХЛ. Форвард «Коламбуса» набрал 13 очков в 12 играх

«Коламбус» проиграл «Сан-Хосе» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко сравнял счет в третьем периоде игры, а одним из ассистентов гола выступил Егор Чинахов.

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