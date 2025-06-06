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The Atlantic: Трампу предложили сократить помощь Украине из-за ударов по РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недоволен решением Киева нанести удары по аэродромам РФ, в Белом доме обсуждают возможность прекращения поддержки Украины, сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

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