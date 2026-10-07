Во Владимире суд рассмотрит наезд BMW на двух подростков на переходе

В Октябрьский районный суд Владимира передано дело 30-летнего водителя BMW M340i, который в ночь на 27 мая на Октябрьском проспекте сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух подростков, причинив им тяжкий вред здоровью.
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