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Звинчук прокомментировал высылку команды канала «Рыбарь» из Черногории

Звинчук прокомментировал высылку команды канала «Рыбарь» из Черногории

Владелец Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук считает себя и свою команду жертвой политической европейской тупости после высылки из Черногории.

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