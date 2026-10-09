Звинчук прокомментировал высылку команды канала «Рыбарь» из Черногории

Владелец Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук считает себя и свою команду жертвой политической европейской тупости после высылки из Черногории.
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