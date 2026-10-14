На пунктах пограничного контроля установлены компьютеры на процессорах Hygon Новый пограничный пункт пропуска Хуанган в Шэньчжэне между материковым Китаем и Гонконгом официально открылся 12 октября 2026 года после масштабной реконструкции.
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