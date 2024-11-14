Водители смогут предъявлять документы на авто в цифровом формате через приложение

Полиция сообщает о важном новшестве для водителей в Молдове: водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства теперь можно предъявлять в цифровом формате через приложение EVO.
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